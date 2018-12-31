Biberiye ilaç gibi

Biberiye, eklem ağrısı, kas ağrısı, iştah kaybı gibi küçük sindirim problemleri ile hafif bulantı ve mide gazı tedavilerinde kullanılır. Biberiye yapraklarında çok çeşitli maddeler vardır. Bakteri öldürücüdür.

Biberiye sindirimi kolaylaştırır ve bağırsak bölgesini rahatlatır. Dahilen tentür ya da çay gibi içecek olarak alınır. Biberiye yaprakları, sıkılarak uygulanabilir veya sıcak su içine bırakılarak ıslatılabilir ve yapraklar bükülerek de kullanılabilir.

Yağın sindirimine yardımcı olur. Eklem ve romatizma ağrılarına iyi gelir. Gargara yapılarak kullanıldığında mikropları öldürücüdür.

Biberiye yorgunluk, depresyon ve güçsüzlük için idealdir. Serin havalarda, kan dolaşımını güçlendirir, sindirimi hareketlendirir, üşütme, nezle, soğuk algınlığı belirtileri ve romatizmaya karşın iyi bir tedavi edicidir.

Buz torbası ya da ılık havlulara nazaran, baş ağrıları için çok daha fazla yararlıdır. Mahsul, yıl boyunca taze kalır. Tentür ya da demlenerek alınır.