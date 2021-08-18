Biber salçası nasıl yapılır? Biber salçası tarifi
Kış ayı yaklaşırken biber salçası yapımı bu sıralar ev hanımlarının gündeminde. Biber salçası nasıl yapılır, biber salçası tarifi gibi sorgulamalar en çok aranan konular arasında. Peki, Biber salçası nasıl yapılır?
Kışlık yemek hazırlıklarından en önemlisi salça yapımıdır. Biber salçasını yoğun baharat isteyen yemeklerde veya kahvaltı kullanmak isteyen ev hanımları salça yapımını araştırıyor. . Peki, Biber salçası nasıl yapılır? İşte merak edilen haberin devamı…
Biber salçası malzemeler:
5 kilo kapya biber
500 gram acı sivri biber
3 yemek kaşığı kaya tuzu
Saklamak için yarım su bardağı ayçiçek yağı
Biber salçası nasıl yapılır?
1-Biberlerin saplarını ve çekirdeklerini iyice ayıklayın.
2-Hepsini iyi parçalar halinde doğrayıp aralarına kaya tuzu serperek tencereye aktarın.
3-Az miktarda sıcak su eklediğiniz malzemelerin tencerenin kapatıp 20 dakika kadar pişirin.
4-Suyunu süzdüğünüz biberlerin posasını tel süzgeçten geçirin ya da biberleri el blender’ı ile püre haline gelene kadar çekin.
5-Ardından biber püresini kurutmaya başlayın. Bunun için tuz eklediğiniz salçanızı geniş tepsilere koyup güneşte ya da fırında kurutabilirsiniz. Güneşte kurutacaksanız üzerine temiz bir örtü örtmeyi unutmayın.
6-Kurumakta olan salçalarınızı üstlerinin kabuk bağlamaması için günde birkaç kez karıştırmayı ihmal etmeyin.
7-Kavanozlara aktardığınız salçaların kapaklarını sıkıca kapatın. Salçalarınızı güneş almayan bir yerde saklayın. Kapağını açtığınız salçayı buzdolabına kaldırın.