Biber salçası nasıl yapılır? Biber salçası tarifi

Kışlık yemek hazırlıklarından en önemlisi salça yapımıdır. Biber salçasını yoğun baharat isteyen yemeklerde veya kahvaltı kullanmak isteyen ev hanımları salça yapımını araştırıyor. . Peki, Biber salçası nasıl yapılır? İşte merak edilen haberin devamı…

Biber salçası malzemeler:

5 kilo kapya biber

500 gram acı sivri biber

3 yemek kaşığı kaya tuzu

Saklamak için yarım su bardağı ayçiçek yağı

Biber salçası nasıl yapılır?

1-Biberlerin saplarını ve çekirdeklerini iyice ayıklayın.

2-Hepsini iyi parçalar halinde doğrayıp aralarına kaya tuzu serperek tencereye aktarın.

3-Az miktarda sıcak su eklediğiniz malzemelerin tencerenin kapatıp 20 dakika kadar pişirin.

4-Suyunu süzdüğünüz biberlerin posasını tel süzgeçten geçirin ya da biberleri el blender’ı ile püre haline gelene kadar çekin.

5-Ardından biber püresini kurutmaya başlayın. Bunun için tuz eklediğiniz salçanızı geniş tepsilere koyup güneşte ya da fırında kurutabilirsiniz. Güneşte kurutacaksanız üzerine temiz bir örtü örtmeyi unutmayın.

6-Kurumakta olan salçalarınızı üstlerinin kabuk bağlamaması için günde birkaç kez karıştırmayı ihmal etmeyin.

7-Kavanozlara aktardığınız salçaların kapaklarını sıkıca kapatın. Salçalarınızı güneş almayan bir yerde saklayın. Kapağını açtığınız salçayı buzdolabına kaldırın.