  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

FETÖ'cü Enes Kanter'in attığı taciz mesajları ifşa edildi!

İngiliz-Siyonist İftira Ortaklığı

Cübbeli Ahmet Hoca bu bilgiyi ilk kez paylaştı: Devlet Bahçeli'nin elinde bir veri var

İşte CHP: İki saatte 66 bin TL’lik israf! İftira da cabası!

CHP’li Burcu Köksal’ın makam odasından üretilen yalanı savcı tescil etti Böcek iftirası elinde patladı

Beştepe'de yapılan toplantı sonrası Hande Fırat'tan olay açıklama: Gözler o saate çevrildi

Türkiye’nin Filistin hassasiyeti Eurovision’da vuruldu. Sertab Erener sahnede, İsrail bayrağı her yerde

Milli Muharip Uçak Kaan'ı almak istiyorlardı! Kaan'ın rakibine teklif yaptılar

Merkez Bankası, 30 ton altın aldı: Dünyada ilk sırada

Bu nasıl iş? Türkiye yerine Romanya'yı seçtiler
Medya Bi gidin işinize Allah aşkına! Şu lanet oyunlar daha ne kadar izlenecek
Medya

Bi gidin işinize Allah aşkına! Şu lanet oyunlar daha ne kadar izlenecek

Yeniakit Publisher
2024-05-15 12:00:00 -
Bi gidin işinize Allah aşkına! Şu lanet oyunlar daha ne kadar izlenecek

Haşmet Babaoğlu, Birleşmiş Milletler’in, dünyadaki gelişmeler karşısında çok pasif kaldığını, işlevini her geçen gün daha da yitirdiğini belirtti. Filistin’le ilgili alınan son göstermelik tavsiye kararına isyan eden Babaoğlu, “Geçip gidin Allah aşkına! Şu lanet BM Güvenlik Konseyi ‘oyunları’ daha ne kadar izlenecek? İsrail temsilcisinin bu karar sonrası bütün genel kurulu rezilce aşağılayan davranışını görmezden gelen organizasyon derhal yıkılmalı” dedi. Babaoğlu, Sabah gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

Haşmet Babaoğlu, Birleşmiş Milletler’in, dünyadaki gelişmeler karşısında çok pasif kaldığını, işlevini her geçen gün daha da yitirdiğini belirtti. Filistin’le ilgili alınan son göstermelik tavsiye kararına isyan eden Babaoğlu, “Geçip gidin Allah aşkına! Şu lanet BM Güvenlik Konseyi ‘oyunları’ daha ne kadar izlenecek? İsrail temsilcisinin bu karar sonrası bütün genel kurulu rezilce aşağılayan davranışını görmezden gelen organizasyon derhal yıkılmalı” dedi. Babaoğlu, Sabah gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

“Uyum gösterilecek bir dünyada yaşamıyoruz.

Sadece kişiler için söylemiyorum bunu...

Altını özellikle çiziyorum; durum ulus devletler için de böyle...
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Başta BM olmak üzere bu dünyanın "birleşmiş" organizasyonları uyumu asla hak etmiyorlar.

***

Çok büyük marifetmiş gibi BM Genel Kurulu toplandı geçenlerde...

Tavsiye kararı aldı...

Tabii karar sanki "sonuç bildirisi"ymiş gibi sunuldu global medya tarafından, orası ayrı...

Tavsiye neydi peki?

"Filistin'in tam üye devlet olma talebini destekliyor ve BM Güvenlik Konseyi'nin konuya olumlu bakmasını istiyoruz." Bu kadar!

Kopan alkışlar falan bunun için..

***

Geçip gidin Allah aşkına!

Bugüne kadar ne iş yapıyordunuz BM olarak?

Nasıl olsa yine veto yiyecek tasarı...

Peki biz seyirci kamuoyu niye bunlarla oyalanıyoruz hâlâ?

Mazlumları savunan devletler niye hâlâ BM'yi ciddiye alıyor?

***

İkinci Dünya Savaşı öncesindeki Cemiyet-i Akvam da bu yüzden yıkılmıştı...

İspanya İç Savaşı'nda "aman o ülkeyi kırmayalım, bu siyasetçiyi kırmayalım" derken çıtını çıkartamamıştı.

Ne oldu?

Anca büyük savaştan sonra, 1946'da hukuki varlığı sona erdirilebildi.

BM için de böyle bekleyecek miyiz?

Şu lanet BM Güvenlik Konseyi "oyunları" daha ne kadar izlenecek?

İsrail temsilcisinin bu karar sonrası bütün genel kurulu rezilce aşağılayan davranışını görmezden gelen organizasyon derhal yıkılmalı! (…)”

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

HİZİPSAVAR

bm herkesin aynı oy ve söz hakkına sahip olmağı bir oluşumda durmak anlamsız. amerika rusya çin İngiltere bu dünyanın sahibi değil. ayrılın yeni bm kurun herkesin oy hakkını eşit olduğu bir bm
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23