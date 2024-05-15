Bi gidin işinize Allah aşkına! Şu lanet oyunlar daha ne kadar izlenecek

Haşmet Babaoğlu, Birleşmiş Milletler’in, dünyadaki gelişmeler karşısında çok pasif kaldığını, işlevini her geçen gün daha da yitirdiğini belirtti. Filistin’le ilgili alınan son göstermelik tavsiye kararına isyan eden Babaoğlu, “Geçip gidin Allah aşkına! Şu lanet BM Güvenlik Konseyi ‘oyunları’ daha ne kadar izlenecek? İsrail temsilcisinin bu karar sonrası bütün genel kurulu rezilce aşağılayan davranışını görmezden gelen organizasyon derhal yıkılmalı” dedi. Babaoğlu, Sabah gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

“Uyum gösterilecek bir dünyada yaşamıyoruz.

Sadece kişiler için söylemiyorum bunu...

Altını özellikle çiziyorum; durum ulus devletler için de böyle...

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Başta BM olmak üzere bu dünyanın "birleşmiş" organizasyonları uyumu asla hak etmiyorlar.

***

Çok büyük marifetmiş gibi BM Genel Kurulu toplandı geçenlerde...

Tavsiye kararı aldı...

Tabii karar sanki "sonuç bildirisi"ymiş gibi sunuldu global medya tarafından, orası ayrı...

Tavsiye neydi peki?

"Filistin'in tam üye devlet olma talebini destekliyor ve BM Güvenlik Konseyi'nin konuya olumlu bakmasını istiyoruz." Bu kadar!

Kopan alkışlar falan bunun için..

***

Geçip gidin Allah aşkına!

Bugüne kadar ne iş yapıyordunuz BM olarak?

Nasıl olsa yine veto yiyecek tasarı...

Peki biz seyirci kamuoyu niye bunlarla oyalanıyoruz hâlâ?

Mazlumları savunan devletler niye hâlâ BM'yi ciddiye alıyor?

***

İkinci Dünya Savaşı öncesindeki Cemiyet-i Akvam da bu yüzden yıkılmıştı...

İspanya İç Savaşı'nda "aman o ülkeyi kırmayalım, bu siyasetçiyi kırmayalım" derken çıtını çıkartamamıştı.

Ne oldu?

Anca büyük savaştan sonra, 1946'da hukuki varlığı sona erdirilebildi.

BM için de böyle bekleyecek miyiz?

Şu lanet BM Güvenlik Konseyi "oyunları" daha ne kadar izlenecek?

İsrail temsilcisinin bu karar sonrası bütün genel kurulu rezilce aşağılayan davranışını görmezden gelen organizasyon derhal yıkılmalı! (…)”