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Bi bitmediniz gitti! Şu işi adamakıllı yapın oğlum

Zonguldak'ta av tüfeğini temizlerken silahın ateş alması sonucu yengesinin ölümüne neden olan kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-09-11 09:57:00 -
Bi bitmediniz gitti! Şu işi adamakıllı yapın oğlum

Zonguldak'ta av tüfeğini temizlerken silahın ateş alması sonucu yengesinin ölümüne neden olan kişi gözaltına alındı.

 

İddiaya göre, E.T, av tüfeğini temizlemeye başladı. Bu sırada silahın kazara ateş alması sonucu çıkan saçmalar, yengesi Derya Tunçdemir'e (42) isabet etti.

Ağır yaralanan 3 çocuk annesi Tunçdemir, olay yerine çağrılan ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tunçdemir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kadının yakınları, hastane önünde sinir krizleri geçirdi. E.T. ise gözaltına alındı.

 

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