Bi bitmediler gitti! Şu rezilliğe bakar mısınız?

Her söylediğiyle gündemi meşgul etmeyi marifet sanan şarkıcı Tuğba Ekinci'nin deprem paylaşımı olay oldu.

Asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti.

Yaraların sarıldığı afet bölgesi için tüm Türkiye tek yürek oldu.

İstanbulluları deprem korkusu sarmışken şarkıcı Tuğba Ekinci’nin sosyal medya hesabından ilginç bir açıklama geldi.

İstanbullu takipçilerine seslenen Ekinci, "İstanbul'da deprem olmayacak." dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İşte Ekinci'nin paylaşımı:

"Bilimsel değil"

”İstanbul’da hiçbir zaman deprem olmayacak. Bu da benim görüşüm. Bilimsel değil sadece his.”