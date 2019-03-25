Beyzbol Aday Hakem Kursu Sona Erdi Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından düzenlenen Beyzbol Hakemlik kursu sona erdi.

Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından düzenlenen Beyzbol Hakemlik kursu sona erdi.

23-24 Mart 2019 tarihleri arasında Ferdi Sporlar Merkezinde yapılan kursa 15 hakem adayı katıldı.

Beyzbol Hakem Eğitimi Ragbi Federasyonundan Ekrem Çalışkan ve Federasyon Beyzbol Teknik Kurul Başkanı Metin Özpeker tarafından verildi.

2 gün Teorik ve uygulama eğitimlerinden geçen kursiyerler, Aday hakem kursunu başarı ile tamamladılar.

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