Beyzbol Aday Hakem Kursu Sona Erdi
Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından düzenlenen Beyzbol Hakemlik kursu sona erdi.25 Mart 2019 Pazartesi 10:01
Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından düzenlenen Beyzbol Hakemlik kursu sona erdi.
23-24 Mart 2019 tarihleri arasında Ferdi Sporlar Merkezinde yapılan kursa 15 hakem adayı katıldı.
Beyzbol Hakem Eğitimi Ragbi Federasyonundan Ekrem Çalışkan ve Federasyon Beyzbol Teknik Kurul Başkanı Metin Özpeker tarafından verildi.
2 gün Teorik ve uygulama eğitimlerinden geçen kursiyerler, Aday hakem kursunu başarı ile tamamladılar.
YORUM YAZ