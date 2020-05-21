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Beytüşşebap’ta faciadan dönüldü

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde iş makinesi yüklü tır, rampayı çıkamayarak geri gelmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 15:52:58 -
Beytüşşebap’ta faciadan dönüldü

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde iş makinesi yüklü tır, rampayı çıkamayarak geri gelmeye başladı. Tonlarca ağırlıktaki araç önce elektrik direği ardından da iki katlı bir evin duvarına çarparak durabildi. Ölen ya da yaralanın olmadığı kazada araçlar ve evde maddi hasar meydana geldi.


Olay, öğleden sonra Beytüşşebap ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre üzerinde iş makinesi bulunan bir tır, yokuştan ilerlemek istedi. Rampayı çıkamayan tır, üzerindeki iş makinesi ile birlikte kontrolsüz bir şekilde geri geri gelmeye başladı. Araç, önce elektrik direği, ardından da iki katlı bir evin duvarına çarparak durabildi. Evin yıkılmaması faciayı önlerken, kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Tırın üzerindeki iş makinesi, operatör yardımı ile bulunduğu yerden çıkarılırken, tırın çıkarılması için de çalışma başlatıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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