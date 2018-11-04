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Beytüşşebap'ta bir güvenlik korucusu şehit oldu 

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde nöbet esnasında bir askerin, karşı mevzideki güvenlik korucusunu sızma girişiminde bulunan terör örgütü mensubu zannederek ateş etmesi sonucu, güvenlik korucusu şehit oldu

04 Kasım 2018 Pazar 00:13
Beytüşşebap'ta bir güvenlik korucusu şehit oldu 

Beytüşşebap Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Yılmaz, Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi Kato üs bölgesi Cevizağacı köyü civarında güvenlik korucusunun şehit olduğu bilgisini paylaştı.

10 kişilik tim ile nöbet tutulduğu esnada atılan aydınlatma fişeği sonrası mevzide nöbet tutan uzman çavuş, kendisine zimmetli silahı ile diğer mevzide nöbet tutan ve olay anında ayağa kalkan güvenlik korucusu Resul Bahadır’ı sızma girişiminde bulunan terör örgütü mensubu zannederek ateş etti.

Resul Bahadır şehit olurken, naaşı ise otopsi için helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 00:13
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