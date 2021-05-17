Beyt'ül Makdis mücahitlerini desteklemek için pratik görevler

Terör devleti İsrail her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da yine kanlı yüzünü gösterdi. İsrail’in 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği kalleş saldırılarda şimdiye kadar 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 197 kişi şehit oldu.

Mısır El Ezher Üniversitesi İslami Davet Kültür Kısım Başkanı Prof. Dr. İsmail Ali Muhammed, eli kanlı İsrail rejiminin alçak saldırılarına karşı mücadele veren mücahitlerle ilgili "Beytü'l'makdis mücahitlerini desteklemek için pratik görevler” başlıklı bir paylaşımda bulundu.

Mehmet Beşir Eryarsoy’un tercüme ettiği paylaşım şu şekilde:

"Şüphesiz Filistin ve Mescid-i Aksa'da Ribat yapan ve o mübarek topraklarda Cihad edenler, saldırgan İşgalci siyonistlere karşı savaşlarında Müslüman kardeşlerinden mümkün olduğunca yardım ve destek almayı hak ediyorlar.

Aşağıda bizim Ümmet olarak, fert ve cemaatler halinde yapmamız mümkün olan bir takım pratik önerilerimizi bulacaksınız:

1. Özellikle iletişim araçlarını gerektiği gibi kullanmak ve bunu devam ettirmek suretiyle sözlü cihadı bilinçli olarak yapmak, yaygınlaştırıp sürdürmek.

Bunun için de aşağıdaki hususlara odaklanmamız gerekmektedir:

a. Filistin davasının İslami bir dava olduğunu ve bunun yalnızca Beytülmakdis etrafında yaşayanlar ile yüz milyonları bulan Arap kavminin davası olmadığını, aksine yeryüzündeki her Müslümanın davası olduğunu vurgulamak.

b. Müslüman tarafın bu davada haklı olduğunu ve Yahudilerin ve onların oyuncaklarının propagandasını yaptıkları batıl iddiaların çürük olduğunu ortaya çıkarmak.

c. Yahudilerin işledikleri cürümlerin tamamı ile açığa çıkmasını belgelerle sağlamak; Siyonistlerin 48 yılından bu yana kadar yaptıkları zulüm cinayet ve giriştikleri toplu katliamları, insanlığa karşı işledikleri cürümleri açıkça göstermek.

d. Aramızda bulunan ve Yahudilerin oyuncağı seviyesinde işgörenleri açığa çıkarmak ve onların Siyonistlerin kuklası olduğunu ortaya koymak.

e. Allah'ın Mücahid kullarına yardımının geleceği hususunda umut ve kesin inancı yaygınlaştırmak; zamanın uzayıp kısa olması arasında bir fark bulunmadığına da dikkat çekmek.

f. Maneviyat güç ve mücadele azimleri değil kırmadan Ümmet arasındaki olumsuz akımlara karşı direnmek.

g. Filistinlilerin ve özellikle de mücahitlerin namus, şeref ve haysiyetlerini savunmak ve onların görüntülerinin çirkin verilmesini hedefleyen zalim hamlelere karşı durmak, yanlış bilgilendirme ve yönlendirmelerin iç yüzünü ortaya çıkarmak...

2. İşgalci Yahudi terörist yapıyı destekleyen bütün şirket, kurum ve devletlerin üretimlerine karşı ekonomik ambargo uygulamak.

Bu ekonomik ambargo son derece önemli iki hususu gerçekleştirmeye yarayacaktır:

a. Müminlerin nefis ve ruhlarında Velâ ve Berâ inancını yeniden diriltmek ve gerçekleştirmek,

b. İşgalci Yahudi kimseleri zarara sokmak. Isterse bu zarar az olsun. Çünkü onlar dünyaya ibadet eden kimselerdir.

3. Filistinlileri ve mücahitleri dualarımızda unutmamak. Özellikle muayyen zamanlarda sürekli onlara dua etmek, namazlarımızda ve diğer vakitlerde duaların kabulünün daha yüksek ihtimal olduğu dua zamanlarında dua etmek.

Özetle söylemek istediklerimiz vurgulamak istediklerimiz bunlar olup bunların altında birçok ayrıntı daha yatmaktadır.

Yüce Allah'ın izniyle bir başka vesileyle bunları ele alabiliriz. "Allah emrini daima Galip getirendir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler." Yusuf 21.

Prof. Dr. İsmail Ali Muhammed"