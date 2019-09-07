Beyşehir’de öğretmenlere trafik eğitimi verildi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, yeni eğitim ve öğretim yılının başlangıcı öncesinde ilçe genelinde görev yapan öğretmenlere trafik eğitimi verildi.

Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliği ile Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezinde verilen eğitime ilçede ilk ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan 700’ün üzerinde öğretmen katıldı. Mesleki çalışma programı kapsamında öğretmenlere İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amiri Komiser Yardımcısı Ramazan Çakır tarafından görsel sunum eşliğinde verilen eğitimde en çok kazalara sebebiyet verilen hatalara değinildi. Eğitimde ayrıca genel trafik kuralları, sürüş güvenliği, emniyet kemeri, takip mesafesi, kavşaklarda geçiş üstünlüğü, trafikte saygı, öğrenci servisleri kontrolü, yaya trafiği, yaya geçidi önceliği ve taşıt kullanma güvenliği gibi konular da anlatıldı.