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Aktüel

Beyşehir’de 100. yıl coşkusu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, polis ekipleri Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100.

2020-04-24 10:24:33 -
Beyşehir’de 100. yıl coşkusu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, polis ekipleri Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100.yılını Atatürk Anıtı önünde toplu olarak İstiklal Marşını okuyarak kutladı.


TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un çağrısı üzerine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin açılışının 100.yılı kutlamaları dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğünde gece görevi yapan polis ekipleri Atatürk Anıtı önünde biraraya geldi. Polis ekipleri, İlçe Emniyet Müdürü Salih Erdem ile birlikte Atatürk Anıtı önünde saat 21.00’de sosyal mesafe kuralına özen göstererek İstiklal Marşını okudu.


Anons sistemiyle ilçe halkının balkonlara çıkmaya davet edilmesinin ardından ilçede evlerinin balkonlarına ve pencerelerine çıkan vatandaşlar da ellerindeki ay yıldızlı bayraklar eşliğinde İstiklal Marşını okudu.

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