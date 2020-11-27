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Aktüel Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda gün batımında görsel şölen
Aktüel

Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda gün batımında görsel şölen

Yeniakit Publisher
2020-11-27 17:43:17 -
Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda gün batımında görsel şölen

KONYA (AA) - Beyşehir Gölü Milli Parkı'ndaki gün batımı kareleri kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Türkiye'nin en büyük milli parklarından Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda gün batımı manzarası, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Göl üzerindeki gün batımı, sonbaharda da güzel görüntülere sahne oldu.

Beyşehir'de yat limanında gün batımını izleyenler, gölün çevresindeki etkileyici manzaralara şahit oldu.

Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir Gölü'nün, gurup vaktinin en güzel izlendiği yerlerden biri olduğunu belirterek, sonbahar mevsiminde de en etkileyici gün batımı sahnelerinin buradan izlendiğini vurguladı.

Bayındır, "Güneş, Beyşehir'de koşarak doğar, hüzünle batar. Yıllardır söylediğim gibi bu söz artık ilçemiz için değişmez bir gerçek oldu. Görmeyen herkesi gün batımında bu güzel manzarayı izlemeye davet ediyorum." dedi.


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