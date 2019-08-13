0553 313 94 23

Beyşehir Belediyesinde bayramlaşma

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Adil Bayındır, Kurban Bayramı dolayısıyla belediye çalışanlarıyla bir araya geldi.

13 Ağustos 2019 Salı 13:04
Beyşehir Belediyesinde bayramlaşma

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Adil Bayındır, Kurban Bayramı dolayısıyla belediye çalışanlarıyla bir araya geldi.


Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, belediye binası önünde belediye çalışanlarıyla bir araya gelerek Kurban Bayramlarını kutladı. Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Ağmaz, Belediye Meclis Üyesi İsmail Usta, Belediye İş Konya Şubesi Başkanı İbrahim Koral, belediyenin birim müdürleri ve çeşitli birimlerde görev yapan personelin de katıldığı programda çalışanların hepsinin ellerini tek tek sıkarak bayramını tebrik eden Bayındır, “Allah ailenize huzur içinde güzel bir bayram geçirmek nasip etsin. Allah’ü Teala bize ne güzel bir ibadet vermiş, bölüşeceğiz, dertleri, varlığı, hizmeti bölüşeceğiz. Bu şehrin insanının önünde, ardında her zaman hizmet eri olarak çalışacağız” dedi.


Kurban kesilmesinin İslam dininin güzel bir emri olduğunu vurgulayan ve bu ibadeti yerine getirirken de paylaşmanın önemine dikkat çeken Başkan Bayındır, "Zira, yiyen var, yiyemeyen var. Fakir var, fukara var. Diyor ki, ‘hep kendine değil, millete’; sosyal adaletin, insan hakkı aramanın en güzel yollarından birisidir. Kurban paylaşmaktır. Neyi? Hem gıdayı hem sevgiyi hem gönül almayı, kalp kazanmayı birlikte paylaşmaktır sevgiyi. Yani İnşallah hepiniz yarın sizden sonra yetişen neslinizi bu manalarla büyüteceksiniz. Bu şehrin, bu bölgenin, bu vatanın, bu devletin direğidir bunlar. Yani, inancımızın direği; oruç, kurban, zekat Aslında biz dünyaya bir şey anlatıyoruz bu dinimizde adalet, insansız olmaz. Herkes eşit, rengi, varlığı, zenginlik, fakirlik bunlar Allah’ü Teala’nın insanlara verdiğişeylerdir. Ben zengin olmak istemem, ama sevilmek isterim. Malım olmasın ama hizmetedeyim, hizmet eri olayım. Sizlerle biz, hep beraber hizmet eriyiz. O yüzden bayramınızı tekrar tebrik ediyorum, nice güzel bayramlar görün diyorum. Benim kadrom, kardeşlerim, evlatlarım. Siz, hepiniz bir günbir şeye lazım oluyorsunuz, çünküherkesin bilgisi, becerisi, yetkisi, tekniği, ya da mezuniyetine göre ya da kabiliyetine göre bir yerlerde lazımız bizler. Ben, siz, o, hepimiz O felsefeyi bilebilirsek; ben şunu iyi biliyorum ki, her insan bir yerde lazım. Bu toprakta yetişmiş her insanın kalbinde kötülük olmaz, her insan bir yerde lazım, onun için kimseyi küçük görmeden, kimseye tepeden bakmadan herkese yaklaşırken sevgiyle, saygıyla devam edeceğiz. Bize de yakışan bu olacak” diye konuştu.


Başkan Bayındır, konuşmasının ardından makamına davet ettiği belediye birim müdürleri ve çalışanlarla bir süre sohbet etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 13:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Husiler'den Suudi Arabistan'ın Abha Havalimanı'na saldırı
    1. Husiler'den Suudi Arabistan'ın Abha..
    2. Sadakataşı Derneğinden Lübnan'daki..
    3. Bindiği otomobilde can verdi
    4. Otomobil ile hafif ticari araç..
    5. Jandarmadan drone ile sıkı denetim
    6. TSK "milli karıştırıcı" ile susturuyor
    7. Kayseri'de evlatlık olduğunu öğrenince..
    8. Rize’nin yaylalarına ziyaretçi akını
    9. Dönüş yolundaki tatilcilere ‘Emniyet..
    10. Hindistan, Keşmir'de müslümanların..
    11. Husiler'den Suudi Arabistan'da İHA'lı..
    12. İran Dışişleri Bakanı: “Savaş peşinde..
    13. 'Avrupa Birliği'ne 1,5 milyar ek gelir..
    14. Binali Yıldırım: "Bu yaralar tamamen..
    15. Elazığ'da belediye başkanının aracı..
    16. Hızlıca kilo almak isteyenlerin..
    17. BESYO özel yetenek sınavı başvuruları..
    18. Afyonkarahisar’da Zafer Meydanı..
    19. Ağrı’da 2 aile arasında silahlı kavga:..
    20. Gizli değilmiş! İşte İmamoğlu ve..
    21. "Amacımız hacılarımızın ibadetlerini..
    22. Ağrı'da kavga eden aileler terör..
    23. ABD’den İngiltere’ye öncelikli ticaret..
    24. Malezya’da İrlandalı genç kızı arama..
    25. Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve..
    26. Yeni dünya rekoru için yine Salda..
    27. Gastronomi şenliğinin ilki gerçekleşti
    28. Manisa'da alzaymır hastası kadından..
    29. Husiler'den Suudi Arabistan'ın Abha..
    30. 8 milyon yıllık deve kuşu yumurtası..
    Dünyaya duyurdular: İsrail gelirse savaş çıkar
    Dünyaya duyurdular: İsrail gelirse savaş çıkar
    ‘Kurban Bayramı’nı eleştiren kebapçı Nesrin'in foyası ortaya çıktı
    ‘Kurban Bayramı’nı eleştiren kebapçı Nesrin'in foyası ortaya çıktı
    Mehmet Ali Şahin'den o isme uyarı: Böyle bir yola sakın tevessül etme
    Mehmet Ali Şahin'den o isme uyarı: Böyle bir yola sakın tevessül etme
    Diyarbakır’da deprem! Deprem tahmin uzmanı yine bildi
    Diyarbakır’da deprem! Deprem tahmin uzmanı yine bildi
    Gamze Özçelik alçaklığa sessiz kalmadı! "İki elimiz yakanızda olacak"
    Gamze Özçelik alçaklığa sessiz kalmadı! "İki elimiz yakanızda olacak"

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Prof. Alkın'dan Dolar yorumu: S-400 geriliminden umudu olanlar boşa düştü
    Prof. Alkın'dan Dolar yorumu: S-400 geriliminden umudu olanlar boşa düştü
    'ABD ile İran savaşırsa biz de dahil oluruz'
    'ABD ile İran savaşırsa biz de dahil oluruz'