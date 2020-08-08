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Dünya

Beyrut’tan dehşete düşüren haber! Tam 60 kişi...

Lübnan’da onlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden olan patlama sonra, başken Beyrut’ta halen 60 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-08 12:32:00 -
Beyrut’tan dehşete düşüren haber! Tam 60 kişi...

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ya yer alan limanda 2 bin 750 tonluk amonyum nitrat patladı. Feci olay sonrası Yüksek Savunma Konseyi, şehri “felaket bölgesi” ilan etti.

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, onlarca kişinin öldüğü patlama ile ilgili son bilgileri açıkladı. Açıklamada, “Ölü sayısı 135'e yükseldi” dendi. Ayrıca Bakan Hamad Hasan, yaklaşık 5 bin kişinin yaralı olduğunu, enkaz altında onlarca insanın bulunduğunu belirtti.

Beyrut’ta halen, 60'dan fazla kişinin kayıp olduğu duyuruldu.

Bu arada, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hareket etti. Fuat Oktay'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da eşlik etti.

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