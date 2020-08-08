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Dünya

Beyrut'taki patlamayla ilgili sıcak gelişme

Lübnan'da yaşanan şiddetli patlamanın ardından Beyrut Limanı Müdürü Hasan Kuraytim ve Lübnan Gümrükler Müdürü Bedri Zahir gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-08-08 00:02:00 -
Beyrut'taki patlamayla ilgili sıcak gelişme

Lübnan'daki büyük patlamaya ilgili sıcak bir gelişme yaşandığı bildirildi. Beyrut Limanı Müdürü Hasan Kuraytim ve Lübnan Gümrükler Müdürü Bedri Zahir, patlamanın ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı.

5 saatten fazla sorgu

Gözaltı işleminden önce 3 yetkilinin 5 saatten fazla sorguya çekildiği ifade edildi.

Bugünkü işlemle beraber patlamayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 19'a yükseldi.

Olay

4 Ağustos'ta Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin bulunduğu depoda yangın çıkmış daha sonra Beyrut'u sarsan ve dünya gündemine oturan çok büyük bir patlama yaşanmıştı.

Patlamada onlarca kişi can verirken binlerce kişi ise yaralanmıştı.

Patlamanın yol açtığı maddi zararın ise 10 ila 15 milyar doları geçebileceği, Beyrut Valisi Mervan Abbud tarafından ifade edilmişti.

 

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