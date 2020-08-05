Beyrut'taki patlamayla ilgili kritik tespit: İstanbul Boğazı'nda yaşanabilirdi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaşanan şiddetli patlamayla ilgili çarpıcı sözler sarf etti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaşanan büyük patlamayla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
"Hepimizin yüreğinin yandığı patlamaya neden olan 2750 ton amonyum nitrat, 6 sene önce Beyrut’a giderken İstanbul Boğazı’ndan geçti." diyen Varank, sosyal medyadan yaptığı paylaşımın devamında şunları kaydetti:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrarla üzerinde durduğu Kanal İstanbul basit bir konu değil, Türkiye için stratejik bir güvenlik meselesidir."