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Gündem

Beyrut'taki patlamayla ilgili kritik tespit: İstanbul Boğazı'nda yaşanabilirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaşanan şiddetli patlamayla ilgili çarpıcı sözler sarf etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-05 14:13:00 -
Beyrut'taki patlamayla ilgili kritik tespit: İstanbul Boğazı'nda yaşanabilirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaşanan büyük patlamayla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

"Hepimizin yüreğinin yandığı patlamaya neden olan 2750 ton amonyum nitrat, 6 sene önce Beyrut’a giderken İstanbul Boğazı’ndan geçti." diyen Varank, sosyal medyadan yaptığı paylaşımın devamında şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrarla üzerinde durduğu Kanal İstanbul basit bir konu değil, Türkiye için stratejik bir güvenlik meselesidir."

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Yorumlar

ALİ

bunlar hangi düşüncenin unsurları ,bunların amacı allah korusun insanlar bunların eline kalsa
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Dumanlı

Sanki kanal istanbul dan geçemeyecek büyük gemiler istanbul boğazından geçmeyecek
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