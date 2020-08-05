Beyrut'taki patlamanın son durumu | Beyrut'taki patlamada kaç kişi öldü?
Beyrut'taki patlamanın son durumu merak konusu haline geldi. İlk olarak "Beyrut'taki patlamada kaç kişi öldü ve kaç kişi yaralandı?" sorusu sorulmaya başlandı. Beyrut Limanında gerçekleşen patlamaya ilişkin yapılan resmi açıklamalar haberimizin detayında yer alıyor. Peki ama Beyrut'ta ne oldu ve neler yaşandı? Bütün dünyanın gözünün çevrildiği Beyrut patlamasi gelişmeleri neler? İşte tarafımıza yöneltilen soruların cevapları...
Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlamanın ağır bilançosu ortaya çıkmaya başladı.
Resmi açıklamalara göre patlamada şu ana kadar 100 kişi öldü, 4 binden fazla kişi yaralandı. Enkaz altında kalan kişilerin kurtarılması için de arama çalışmaları devam ediyor.
Beyrut Valisi Mervan Abbud, 2 milyondan fazla kişinin yaşadığı başkentte patlama nedeniyle yüz binlerce kişinin evini terk etmek zorunda kaldığını ifade etti.
Abbud, hasar gören ev sayısına ilişkin net bilgi vermezken, hem yerel hem uluslararası medyada çıkan haberlere göre, patlamada 300 bin ev hasar gördü.
Vali Abbud'a göre patlama, 3 ila 5 milyar dolarlık zarara neden oldu.
Kentteki lüks otellerin bulunduğu bölge, olayın meydana geldiği Beyrut Limanı yakınında yer alıyor. Ağır hasar bölgesindeki otellerin yüzde 90'ının kullanılamaz hale geldiği belirtiliyor.
Patlamanın yaşandığı deponun hemen yanındaki tahıl silosu tamamen yıkıldı. Ülkedeki yerel medyaya göre patlama sonrası Lübnan'ın elinde sadece 1 aylık tahıl stoku kaldı.
Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlamanın ağır bilançosu ortaya çıkmaya başladı.
Resmi açıklamalara göre patlamada şu ana kadar 100 kişi öldü, 4 binden fazla kişi yaralandı. Enkaz altında kalan kişilerin kurtarılması için de arama çalışmaları devam ediyor.
Beyrut Valisi Mervan Abbud, 2 milyondan fazla kişinin yaşadığı başkentte patlama nedeniyle yüz binlerce kişinin evini terk etmek zorunda kaldığını ifade etti.
Abbud, hasar gören ev sayısına ilişkin net bilgi vermezken, hem yerel hem uluslararası medyada çıkan haberlere göre, patlamada 300 bin ev hasar gördü.
Vali Abbud'a göre patlama, 3 ila 5 milyar dolarlık zarara neden oldu.
Kentteki lüks otellerin bulunduğu bölge, olayın meydana geldiği Beyrut Limanı yakınında yer alıyor. Ağır hasar bölgesindeki otellerin yüzde 90'ının kullanılamaz hale geldiği belirtiliyor.
Patlamanın yaşandığı deponun hemen yanındaki tahıl silosu tamamen yıkıldı. Ülkedeki yerel medyaya göre patlama sonrası Lübnan'ın elinde sadece 1 aylık tahıl stoku kaldı.