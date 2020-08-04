Beyrut'taki patlamanın arkasında kim var? İşte The Economist kapağının arkasındaki sır...
Kardeş ülke Lübnan'ın başkentindeki Beyrut Limanı'nda patlayıcıların bulunduğu bir binada büyük bir patlama meydana geldi. Şiddetli patlama sonrası geçtiğimiz aylarda yayınlanan The Economist'in "Sıradaki Felaket (ve nasıl hayatta kalınır)" başlıklı kapağı akıllara geldi.
MURAT ARABACI İSTANBUL - Lübnan merkezli yayın yapan Mayadeen televizyonun verdiği bilgilere göre "tonlarca nitratın" patladığı olayda Lübnan Salık Bakanı Hamad Hassan ilk araştırmalara göre 40'a yakın kişinin öldüğünü, 2 bin 500 kişinin yaralandığını söyledi.
Dünyadaki sıradışı olayları çok önceden şifreli bir şekilde kapağına yansıtan The Economist dergisi geçtiğimiz aylarda yayınladığı "Sıradaki Felaket (ve nasıl hayatta kalınır)" başlıklı kapağında çeşitli tablolarla yansıtılan felaket seneryolarından birinde de şiddetli bir patlama olacağına işaret etmişti.