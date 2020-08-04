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Gündem

Beyrut'taki patlamanın arkasında kim var? İşte The Economist kapağının arkasındaki sır...

Kardeş ülke Lübnan'ın başkentindeki Beyrut Limanı'nda patlayıcıların bulunduğu bir binada büyük bir patlama meydana geldi. Şiddetli patlama sonrası geçtiğimiz aylarda yayınlanan The Economist'in "Sıradaki Felaket (ve nasıl hayatta kalınır)" başlıklı kapağı akıllara geldi.

Yeniakit Publisher
2020-08-04 22:59:00 - 2020-08-04 23:14:22

 MURAT ARABACI  İSTANBUL  - Lübnan merkezli yayın yapan Mayadeen televizyonun verdiği bilgilere göre "tonlarca nitratın" patladığı olayda Lübnan Salık Bakanı Hamad Hassan ilk araştırmalara göre 40'a yakın kişinin öldüğünü, 2 bin 500 kişinin yaralandığını söyledi.

Dünyadaki sıradışı olayları çok önceden şifreli bir şekilde kapağına yansıtan The Economist dergisi geçtiğimiz aylarda yayınladığı "Sıradaki Felaket (ve nasıl hayatta kalınır)" başlıklı kapağında çeşitli tablolarla yansıtılan felaket seneryolarından birinde de şiddetli bir patlama olacağına işaret etmişti.

Beyrut'ta patlama sonrası korkunç görüntüler!
Beyrut'ta patlama sonrası korkunç görüntüler!

Dünya

Beyrut'ta patlama sonrası korkunç görüntüler!

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Yorumlar

yücel

Açık ve net israil gavuru var internette füzenin düşme görüntüsü bile var
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misafir

Aklınız Beyrutta.. Derginin Puntosunda "Dünya neden Uygurları görmezden geliyor" diye sormuş. Bu başlığı görmüyor Beyrut'u mu görüyorsunuz.
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