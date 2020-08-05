Beyrut'ta yükselen 'turuncu duman' ne anlama geliyor! ABD'li uzmandan kritik açıklama

Şehrin liman bölgesinin ortasında meydana gelen patlamaya tam olarak neyin sebep olduğu hala tam olarak belli değil. Daha önce, patlamanın nedeninin bir havayi fişeklerin sebep olduğu bir yangın olabileceği açıklanmıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Beyrut Limanı'ndaki patlamada 6 yıldır bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın infilak ettiğini belirtti. Avn, patlamaya sebebiyet verenlerin ve tüm sorumluların en ağır bir şekilde cezalandırılacağı sözü verdi.

Lübnan Emniyet Müdürü Abbas İbrahim, Lübnan Yüksek Savunma Konseyi'nin toplantısı sonrası yaptığı kısa açıklamada, söz konusu amonyum nitratın Afrika'ya gönderilmek üzereyken limanda infilak ettiğini söyledi.

Lübnan resmi ajansı NNA, Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda yangın çıktığı ve ardından şiddetli patlama meydana geldiğini duyurdu.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Beyrut Valisi Mervan Abbud yaptığı açıklamada, Beyrut'un felaket bölgesi haline geldiğini ve hasarın yüksek olduğunu belirtti. Gözyaşlarını tutamayan Abbud, limandaki patlamayı Hiroşima ve Nagazaki'ye benzetti.

ABD'li patlayıcı uzmanından kritik açıklama

Geçmişte ABD Alkol, Tütün ve Ateşli Silahlar Bakanlığı için çalışan ve eski bir patlayıcı araştırmacısı olan Tony May, CNN'e Beyrut'taki patlama görüntülerinin olup biteni anlamak için önemli ipuçları sunduğunu söyledi.

May, "Hükümetle birlikte çalışarak hem ulusal hem de uluslararası çok sayıda kaza soruşturması yürüttüm ve bunun açık bir şekilde, kazaya neden olan patlamanın, yanmaya başlayan bir binada depolanan çok miktarda patlayıcı malzeme olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Sarı duman yok: May, Bağdat'tayken edindiği tecrübelerle, bir amonyum nitrat patlamasının belirti işaretinin sarı bir duman bulutu olduğunu söyledi. Beyrut'taki patlamada görülen turuncu bulutun "amonyum nitrat ile tutarlı olmadığını" söyledi.

Ancak May, bunun mutlaka patlamaya amonyum nitratın dahil olmadığı anlamına gelmediğini söyledi. May'e göre, 'Bu sadece "başka elementler" de olduğu anlamına gelebilir.'

Beyaz parlamalar: Videonun farklı bölümlerinde görülen beyaz parlamalar, büyük şok dalgasına kadar küçük patlamaların meydana geldiğini gösterebilir.