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Dünya Beyrut'ta patlama! Ordu birlikleri bölgeyi kordon altına aldı
Dünya

Beyrut'ta patlama! Ordu birlikleri bölgeyi kordon altına aldı

Lübnan'da Tarık El Cedide bölgesinde bir yakıt deposunda patlama meydana geldiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 23:43:00 -
Beyrut'ta patlama! Ordu birlikleri bölgeyi kordon altına aldı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Tarık El Cedide bölgesinde bir yakıt deposunda patlama meydana geldiği bildirildi.

Patlamanın ardından çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, bölgenin ordu birlikleri tarafından kordon altına alındığı bildirildi.

Şiddetli bir patlama yaşanmıştı

4 Ağustos tarihinde Beyrut Limanı'nda şiddetli bir patlama meydana gelmiş ve dünya gündemini sarsmıştı. Patlamada 182 kişi hayatını kaybetmiş, 6 binden fazla kişi ise yaralanmıştı. 300 bin kişi ise yerinden olmuştu. Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, yaşanan büyük patlamanın neden olduğu maddi hasarın 15 milyar doları aştığını ve patlamada 6 yıldır bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın infilak ettiğini bildirmişti. Ülkede OHAL ilan edilmişti.

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