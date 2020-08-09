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Dünya

Beyrut Limanı'nda 2 vinç yeniden faaliyete girdi

Lübnan'da şiddetli bir patlama sonucu büyük yıkıma uğrayan Beyrut Limanı'ndaki 2 vincin yeniden faaliyete girdiği duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2020-08-09 13:52:00 -
Beyrut Limanı'nda 2 vinç yeniden faaliyete girdi

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, patlama sonrası Beyrut Limanı'ndaki konteyner istasyonunun hizmete girmesi için ilgili tarafların çalışma başlattığı ifade edildi.

Çalışmalar neticesinde 16'ncı konteyner istasyonunda bulundan 2 vincin yeniden çalışmaya başladığı ve patlama öncesi limana yanaşan ancak yükünü indiremeyen gemilerdeki konteynerlerin boşaltıldığı belirtildi.

Haberde, limandaki istasyonun önümüzdeki haftaya kadar aşamalı olarak hizmete girebilmesi için çalışmalara devam edildiğine yer verildi.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Başkentteki patlamada 158 kişi hayatını kaybetmiş, 6 binden fazla kişi yaralanmıştı.

 

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