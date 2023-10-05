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Gündem Beypazarı'nda kömür madeninde göçük
Gündem

Beypazarı'nda kömür madeninde göçük

Yeniakit Publisher
2023-10-05 13:14:00 - 2023-10-05 13:16:04
Beypazarı'nda kömür madeninde göçük

Ankara Valiliği, Beypazarı ilçesinde kömür maden ocağı sahasındaki topraktaki çöküntü sebebiyle oluşan hava basıncından dolayı güvenli bölgede çalışan 15 maden işçisinin hafif yaralandığını bildirdi.

Ankara Valiliği, Beypazarı ilçesinde kömür maden ocağı sahasındaki topraktaki çöküntü sebebiyle oluşan hava basıncından dolayı güvenli bölgede çalışan 15 maden işçisinin hafif yaralandığını bildirdi.

 

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Beypazarı ilçemize bağlı Hırkatepe Mahallesi'nde bulunan 'K' kömür maden ocağı sahasında topraktaki çöküntü sebebiyle oluşan hava basıncından dolayı güvenli bölgede çalışan 15 maden işçimiz hafif şekilde yaralanmıştır. Bunlardan 3 işçimiz hastanede gözlem altındadır."

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