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Aktüel Beypazarı Gençliği Ecdadın İzinde
Aktüel

Beypazarı Gençliği Ecdadın İzinde

Milli tarih ve kültür şuurunu geliştirmek, tarihi ve ecdadıyla gönül bağlarını güçlendirmek amacıyla Beypazarı Belediyesi geleceğimiz yarınlarımız olan lise son sınıf öğrencilerini sömestr tatili boyunca Çanakkale Destanının yazıldığı topraklara götürüyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-14 22:02:00 -
Beypazarı Gençliği Ecdadın İzinde

Öğrencilerin her türlü ihtiyaçlarının ücretsiz olarak karşılandığı geziler kapsamında ilk öğrenci kafilesini uğurlayan Beypazarı Belediyesi Tuncer Kaplan; gençlerimize tarih bilincini kazandırmak için böyle bir gezi düzenliyoruz.

Tarihe yerinde tanıklık etme fırsatını yaşayacak öğrenciler ise Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan’a teşekkürlerini iletti.

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Yorumlar

alperen

Görüntüler ecdadın izinden değil,ecdadın mücadele ettiklerinin izinden..
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