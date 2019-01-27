Beyoğlu’nda vinç devrildi! Beyoğlu’nda seyir halindeki vincin devrilmesi sonucu sürücü Ecevit Aktürk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Beyoğlu Emekyemez Mahallesi Tersane Caddesi üzerinde seyreden Ecevit Aktürk’ün kontrolündeki 20 PE 091 plakalı vinç, virajı alamayınca devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan Ecevit Aktürk’ü ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, yolu araç trafiğine kapatarak sürücüleri başka istikamete yönlendirdi. Devrilen vincin kaldırılması çalışmaları sürüyor.

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