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Yerel Beyoğlu’nda metruk bina alevlere teslim oldu
Yerel

Beyoğlu’nda metruk bina alevlere teslim oldu

Beyoğlu’nda 3 katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 15:27:00 -
Beyoğlu’nda metruk bina alevlere teslim oldu

Bedrettin Mahallesi Yaşmak Sıyran Sokak’ta bulunan 3 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binada kimsenin yaşamadığı öğrenilirken, yanan evin bitişiğinde bulunan binanın sakinleri tedbir amacıyla tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, soğutma çalışmaları sürüyor.

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