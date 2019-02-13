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Beyoğlu'nda Manukyan'a ait eski bina çöktü

Beyoğlu'nda Matild Manukyan'a ait eski bir binanın içinde çökme oldu. O sırada yoldan geçen kimsenin olmaması faciayı engelledi. Binanın dış duvarından kopan parçaların yola düşmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

13 Şubat 2019 Çarşamba 17:34
Beyoğlu'nda Manukyan'a ait eski bina çöktü

Beyoğlu Hüseyinağa Mahallesi Küçük Bayram Sokak'ta bulunan ve 2001 yılında hayatını kaybeden Matild Manukyan'a ait eski  binanın içinde saat 13.30 sıralarında çökme meydana geldi. İç taraftan çöken binadan kopan bazı parçalar yola düştü. O sırada yolda yürüyen iki kişi geçtikten 7 saniye sonra olay yaşandı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı. Vatandaşların haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, çökmenin yaşandığı binanın önüne şerit çekip sokağı kapatarak önlem aldı.

Yan binada esnaf olan Kemal Elmas, "Bina içten çöktü, daha önce de 3-4 defa çökme olmuştu. Bu bina daha önce oteldi. Burayı Matild Manukyan aldı. Ben 55 yıldır buradayım, o aldıktan sonra hiç kullanılmadı, aldığı gibi duruyor. Bina 80-90 yıllık bir bina" diye konuştu.

Çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı

Çökme anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iki kişi sokakta yürüyor. Kişiler geçtikten 7 saniye sonra iç tarafı çöken binadan yola parçalar düşüyor ve toz duman yükseliyor.

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 17:34
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