Beyoğlu’nda kurşun yağmuru: 1 ölü, 1 yaralı

Beyoğlu’nda aralarında husumet olduğu ileri sürülen iki kişi arasında çıkan tartışma sonrası taraflardan biri silahını ateşledi. Vurulduktan sonra börekçiye sığınan şahıs burada hayatını kaybederken, o sırada kahvaltı yapan bir kişi de seken kurşunlarla yaralandı.

Olay, 06.00 sularında Beyoğlu Mahmut Şevketpaşa Mahallesi Piyalepaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında önceden husumet olduğu ileri sürülen M.A.Y. ile o sırada işe giden Bayram Kartal arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle, M.A.Y. yanındaki silahla Kartal’a ateş etmeye başladı. Bunun üzerine Kartal, kaçarak cadde üzerindeki börekçiye sığındı. Bu sırada börekçinin önünde kahvaltı yapan Yüksel Türk, seken kurşunlarla yaralandı. M.A.Y. ise içeri girerek börekçiye sığınan Kartal’a ateş etmeye devam etti.

Börekçiye sığındı, kurtulamadı

Bayram Kartal kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan M.A.Y, ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kartal’ın yaşamını yitirdiğini belirlerken, yaralı Türk’ü ise Ok Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Olay yerinde dolu fişekler ile çok sayıda boş kovanın olduğu görüldü.

Saldırgan kısa süre sonra yakalandı

Olay yerine sevk edilen zırhlı polis ekiplerigüvenlik önlemi aldı. Bu sırada şüpheli eşkal üzerinde çalışma yapan polis ekipleri, saldırgan M.A.Y.’yi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli M.A.Y. karakola götürüldü.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Bayram Kartal’ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.