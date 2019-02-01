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Beyoğlu’nda korkutan yangın... 11 kişi böyle kurtarıldı!

İstanbul Beyoğlu’nda 6 katlı bir binanın birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında mahsur kalan 6'sı çocuk 11 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

01 Şubat 2019 Cuma 07:17
Beyoğlu’nda korkutan yangın... 11 kişi böyle kurtarıldı!

Yangın, saat 23:30 sıralarında Beyoğlu Kalyoncukulluğu Mahallesi Ömer Hayyam Caddesi üzerinde meydana geldi.

Alevler evin tamamını sardı

Edinilen bilgiye göre 6 katlı bir binanın birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evin tamamını sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yangın çıktığı dairenin alt katında oturanlar evlerinden sokağa çıkmayı başarırken üst katta oturanlar dumanların binayı sarması nedeniyle evlerinde mahsur kaldı. Dumandan etkilenmemek için balkonlara çıkan kadın, erkek ve çocuklar bağırarak yardım istedi.


Mahsur kalanlar itfaiye merdiveni ile kurtarıldı

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Evlerinin balkonlarında mahsur kalanlara merdivenle ulaşan itfaiye ekipleri 6’sı çocuk 11 kişiyi teker teker aşağıya indirdi. Kurtarma sırasında yakınlarının hayatından endişe edenler ağıt yakıp gözyaşı döktü.



Dumandan etkilenen 6’sı çocuk 11 kişi ise olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan çevredeki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği anlarda ise bazı vatandaşların ev sahibini darp ettiği görüldü. 

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 07:14
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