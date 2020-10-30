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Aktüel Beyoğlu’nda karantina ihlali yapan kurye, polis ekiplerince evine götürüldü
Aktüel

Beyoğlu’nda karantina ihlali yapan kurye, polis ekiplerince evine götürüldü

- Ekipler, kurye hakkında karantina kurallarına uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 lira cezai işlem uyguladı

Yeniakit Publisher
2020-10-30 04:30:34 -
Beyoğlu’nda karantina ihlali yapan kurye, polis ekiplerince evine götürüldü

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda polis ekiplerince yapılan uygulama kapsamında, temaslı kişi olduğu ve evde karantinada bulunması gerektiği tespit edilen kurye evine götürüldü.

Karaköy Meydanı’nda uygulama yapan trafik polisleri bir restoranda çalışan motosikletli kuryeyi durdurdu. Belgeleri kontrol eden ekipler, kuryenin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı.

Yapılan sorgulamada, kurye Adem İ’nin temaslı kişi olduğu ve evde karantinada bulunması gerektiği tespit edildi.

Polis ekipleri, bunun üzerine kurye hakkında karantina kurallarına uymadığı için 3 bin 150 lira ceza yazdı.

Adem İ. daha sonra karantinada kalması için asayiş ekiplerince evine götürüldü.

Kuryenin sürdüğü motosiklet ise başka bir restoran çalışanı tarafından olay yerinden alındı.

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