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Gündem Beyoğlu'nda dehşet gecesi
Gündem

Beyoğlu'nda dehşet gecesi

Yeniakit Publisher
2023-10-31 22:46:00 -
Beyoğlu'nda dehşet gecesi

Beyoğlu'nda, psikolojik rahatsızlıklarından ötürü hastanede tedavi gördüğü belirtilen Mehmet B, kısa bir süre sonra eşi Şerife B'yi silahla vurdu.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi Direkçibaşı Sokak'ta, bir binanın giriş katında oturan Mehmet B, akşam saatlerinde eve geldi.

Psikolojik rahatsızlıklarından ötürü hastanede tedavi gördüğü belirtilen Mehmet B, kısa bir süre sonra eşi Şerife B'yi silahla vurdu.

Mehmet B. aynı silahla yaşamına son verdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin çalışmasının ardından eve giren sağlık ekipleri, Şerife B. ile Mehmet B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Olay yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Yorumlar

Ahmet

Ne kadar Psikopat manyak ruh hastası varsa dışarıda Akıl hastaneleri yalandan 3-5 gün tedavi ediyo gibi yapıp ilacı basıp sakinleştiriyo Bunlar dışarı çıkınca ilaçlarını da almıyorlar işte netice

Uğur

Muhtemelen kadının zengin laikçi cazibeli zampara patronu veya iş arkadaşı kadını ayartıp psikolojisini bozmuştur, o da kocasını hor görüp onun psikolojisini bozmuştur, sonra adam terapist veya psikiyatrist ile sözde tedaviye başlamıştır, sonra belki zengin veya üst-orta gelirli erkek terapist de adamın karısını sözde karizmasıyla cezbederek işleri daha da bozmuştur.
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