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Beyoğlu’nda 30 Ağustos Zaferi konserle kutlandı

İSTANBUL (İHA) – 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97.

30 Ağustos 2019 Cuma 23:33
Beyoğlu’nda 30 Ağustos Zaferi konserle kutlandı

İSTANBUL (İHA) – 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yılı dolayısıyla Beyoğlu’nda düzenlenen ‘Zafer Konseri’nde ünlü şarkıcı Burcu Güneş sahne aldı.


Beyoğlu Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zaferinin 97. yıldönümü münasebetiyle Zafer Konseri düzenlendi. Belediye Meydanı’nda konser öncesi kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Daha sonra sahneye çıkan ünlü şarkıcı Burcu Güneş, sevilen şarkılarıyla vatandaşları coşturdu.


Konser sırasında elektrikler kesilerek, belediye binasına Mustafa Kemal Atatürk’ün sesinden bir sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi. Elektriklerin kesilmesine ilk önce anlam veremeyen vatandaşlar, daha sonra cep telefonlarına sarılarak o anları kaydetti.Sahneye çıkan sanatçı Güneş’e, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız tarafından çiçek takdim edildi.


Sinevizyon gösteriminin ardından konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “26 Ağustos 1071’de Anadolu’da destan yazan Sultan Alparslan’ın çocuklarıyız, bizler 1453’te fetih anlayışı ile sefere çıkan ve kesin bir zaferle dönen Fatih Sultan Mehmet Han’ın torunlarıyız, bizler Atartürk’ün bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti’nin mensuplarıyız. Zaferiniz, bayramınız kutlu olsun. Bu vatan aziz bir vatandır, dört bir yanı şehit kanıyla sulanmıştır. Bu vatan ecdadımızdan bizlere emanet bırakılmıştır” dedi.


Daha sonra sanatçı Güneş, de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayarak, sevilen şarkıların söyledi.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 23:33
  1. konser
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