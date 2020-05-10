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Aktüel

Beyoğlu Belediyesi'nden şehit anneleri için 'Minnettarız' afişleri

Beyoğlu'nda, şehit anneleriyle Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı "Minettarız. Anneler Gününüz Kutlu Olsun" yazılı afişler sokaklara asıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-10 13:33:27 -
Beyoğlu Belediyesi'nden şehit anneleri için 'Minnettarız' afişleri

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu Belediyesi, şehit annelerinin fotoğraflarının yer aldığı "Minnetarız. Anneler Gününüz Kutlu Olsun" mesajlı afişler hazırlayarak, evlerinin bulunduğu mahallelere astı.

Beyoğlu'nda yaşayan şehit annelerinin fotoğraflarının yer aldığı "Minnettarız" yazılı afişler, Anneler Günü'nü kutlamak için belediye ekipleri tarafından evlerinin bulunduğu mahallelere asıldı. Şehitlerden Mehmet Yıldız, Kudret Özcan, Şeyhmus Demir, Ramazan Kalyoncu, Salim Ünal, Ahmet Aygün, Erdoğan Akoğlu ve Mehmet Arslan'ın annelerinin fotoğraflarının yer aldığı afişlerde "Minettarız. Anneler Gününüz Kutlu Olsun" mesajı yer aldı.

Şehit annelerinin fotoğraflarının yanı sıra, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın fotoğrafının yer aldığı afişler de Beyoğlu'nun dört bir yanına asıldı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesinin fotoğrafı Kasımpaşa'ya asıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı afiş ise uzun yıllar yaşadığı Kasımpaşa'daki evinin sokağına asıldı.

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