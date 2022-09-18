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Yerel Beylikdüzü'nde vahşet! Önce kızını odaya kilitledi...
Yerel

Beylikdüzü'nde vahşet! Önce kızını odaya kilitledi...

Beylikdüzü'nde bir adam, kızını odaya kilitledikten sonra karısını ve baldızını bıçaklayarak öldürdü.

Yeniakit Publisher
2022-09-18 08:57:00 -
Beylikdüzü'nde vahşet! Önce kızını odaya kilitledi...

İstanbul Beylikdüzü'nde bir kişi kızını odaya kilitledikten sonra önce tartıştığı baldızını, ardından da karısını bıçaklayarak öldürdü.

16.30 sıralarında Yakuplu Mahallesi’nde Ferhat Boduroğlu, kızını bir odaya kilitledikten sonra tartıştığı baldızı Fatma Zehra Koyun’u yaşadığı dubleks evin üst katında defalarca bıçakladı. Boduroğlu daha sonra alt katta bulunan mutfaktaki eşi Vildan Boduroğlu’nu da bıçaklayarak öldürdü.

2 kadın da olay yerinde can verdi

İHA'nın haberine göre; çocuğunu da alıp evden ayrılan zanlı, cinayetin ardından arkadaşıyla buluşmaya giderken ihbar üzerine cinayetin işlendiği eve çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri 2 kardeşin de olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise Boduroğlu’nu yakalamak için çalışma başlattı. İki kız kardeşin cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

"Kızımla son foto.."

Kızıyla son kez vakit geçirmek için dolaşan baba Boduroğlu, çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından “Kızımla son foto geldik be kızım” notuyla paylaştı. Öte yandan zanlının kızını sosyal medyada paylaştığı fotoğrafın ardından tanıdığı bir esnafa bıraktığı öğrenildi.

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Yorumlar

sade

işte cumhuriyet kazanımları. bunlar en az 12 sene cumhuriyet okullarında inkılap tarihi okuyarak yetişti.

celil yağmuroğlu

ŞİMDİ BUNUN SORUMLUSU BABASIMI VEYA ANNESİMİ, BU BABADA VE ANNEDE ZAVALLI,, BUGÜN YÜZLERCE,, SOL MEDYAYI BIRAKIN***((İSLAM VE MİLLİ DİYE GEÇİNEN,, ALLAH AŞKINA BİR BAKIN YAZILARINA,, BİRİSİ ÖĞRETMENLİK YAPMIŞ,,SONRA DANIŞMAN OLMUŞ MİLLİ OLMAYAN MİLLİ MİLLİ EĞİTİM DANIŞMANLIGI YAPAN *** ŞİMDİ AİLEDEN VE ÖĞRENCİLERDEN BAHİH EDİYOR*** KOCA YAZAR OLUMUŞ BAKIN NE DİYOR,,,((((*** ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ ANNE VE BABADAN GEÇER SONRA ÖĞRETMEN ***))))) İŞTE ÇAĞDAŞ LAİK TÜRKİYE CUMHURİYETİN AYDINLARI,,,BİR TÜRKMEN MİMAR OLARAK *** YORUMDA DİYORUM HOCAM *** EĞİTİMİ ÇOCUK DAHA 4 AYLIKKEN ANNE,NİN KARNIDA BAŞLAR ** ARAŞTIRMALAR DİYOR ÇOCUK 4 AYLIKKEN ANNENİN SESİNİ DUYAR** DUA VE NAMAZ KILARKEN,,NİNNİ DERKEN DUYA İŞTE ÇOCUĞUN İLK ANA OKULU ANNE KARNIDA BAŞLAR BU İMANI OLAN ANNE ÇOCUĞU DOĞAR İMANLI BİR AİLE ORTAMINDA ,, EĞER ÇOCUK SIBYAN OKULUNA GİDERSE ÖNCE ARAPÇ VE ARAPÇA GIRAMERİ BİR SENEDE ÖĞRENİSE BİR SENEDE KURAN ÖĞRENİRSE,ÇOCUL 6 YAŞINDAN SONRA *** ÇOCUĞUN BEYNİNE İLK KOD ATILDI DEMEK BU BİR DAHA ZOR SİLİNİR ***BİR ANNE BUNUN TERSİ OLURSA ** VAY HALİMİZE ***BİRDE DİNSİZ LAİK MİLLİ OLMAYAN BİR MİLLİ EĞİTİM ,, VAY 1000 SENELİK MÜSLÜMAN DEVLETİ BU OLMASI GEREK İŞTE TÜRKİYE BUNU YAŞIYOR,, ***((( ASIL BU CİNAYETLERİN SORUMLUSU*** TÜRK OLMAYAN VE İSLAM OLMAYAN BU DEVLETTİR,,, ASLINDA YARĞILANACAK BABA DEĞİL*** LAİK TÜRKİYE DEVLETİDİR***
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