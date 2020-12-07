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Aktüel Beylikdüzü'nde kapkaç ve hırsızlık zanlıları tutuklandı
Aktüel

Beylikdüzü'nde kapkaç ve hırsızlık zanlıları tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-07 12:41:15 -
Beylikdüzü'nde kapkaç ve hırsızlık zanlıları tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde motosikletle kapkaç yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede meydana gelen 5 kapkaç ve hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Olay yerleri çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Polis, şüpheli Gökalp Mustafa M., Yalçın A. ve Ömer A'yı yakaladı.

Şüphelilerin bir deponun kilidinin kırarak çaldıkları bisikleti satın alan Ahmet Ö. de gözaltına alındı.

Güvenlik kamera görüntüsüne yansıyan bir olayda şüphelilerin, bir kargo aracının camını kırarak içinde bulunan kargo paketini çaldıkları anlar görülüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet Ö. serbest bırakılırken diğer 3 şüpheli tutuklandı.

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