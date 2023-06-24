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Sosyal Medya Beylikdüzü'nde hırsız kadınlar, yakalanmamak için soyundu Görüntüler sosyal medyada olay oldu
Sosyal Medya

Beylikdüzü'nde hırsız kadınlar, yakalanmamak için soyundu Görüntüler sosyal medyada olay oldu

Yeniakit Publisher
2023-06-24 12:32:00 - 2023-06-24 12:34:26

Hırsızlık şüphelisi bir grup kadın, dükkandan ürün çalarken fark edildi. Şikayet üzerine gelen polisten kaçan kadınlar, yakalanmamak için soyundu. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Dün öğle saatlerinde Barış Mahallesi'ndeki bir dükkana kimliği belirsiz kadınlar geldi.

Dükkanda bir süre oyalanan kadınlar, ürünleri çalmaya başladı.

Polisi görünce dükkandan kaçtılar

Hırsızlığı fark eden dükkan sahibi ise hemen polisi aradı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipleri gören kadınlar da, hızlıca dükkandan çıktı.

Yakalanmamak için soyundular

Koşarak kaçmaya çalışan kadınlar, aniden soyundu.

Hem dikkat dağıtmak hem de yakalanmamak için sokak ortasında giysilerini çıkaran kadınlar, emellerine ulaştı.

Eylem sonuç verdi

Hırsızlık şüphelileri, olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

O anlar, bu sırada sokakta olan bir araç sürücüsünün kamerasına yansıdı.

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