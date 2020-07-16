  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Beylikdüzü'nde bisiklet hırsızlığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-07-16 12:14:10 -
Beylikdüzü'nde bisiklet hırsızlığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde motosiklet ve 15 bisikletin çalınması olayına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklanırken ele geçirilen bisikletler sahiplerine teslim edildi.

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede son 6 ayda meydana gelen 1 motosiklet ve 15 bisikletin çalınması olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Olay yerleri çevrelerindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelileri tespit etti.

Polis, 15 Temmuz'da şüpheli İsmail Mert Ç. ve Veysel A'yı yakaladı.

Şüphelilerin çaldıkları bisikletleri Esenyurt'ta 3 farklı iş yerine sattıkları belirlendi.

İş yerlerinde yapılan aramalarda çalıntı 28 bisiklet ve 1 motosiklet ele geçirildi. Ele geçirilen 15 bisiklet ile 1 motosiklet sahiplerine teslim edildi.

İş yerleri sahipleri Ferhat Ö., Aslan Ö. ve Abdülkerim İ. suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçundan gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İsmail Mert Ç. ve Veysel A. tutuklanırken diğer 3 şüpheli serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı