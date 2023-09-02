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Gündem

Beylikdüzü'nde ayyaş terörü! "Böyleleri gün yüzü görmesin. Devlet idamı getirsin"

Yeniakit Publisher
2023-09-02 11:36:00 -
Beylikdüzü'nde ayyaş terörü! "Böyleleri gün yüzü görmesin. Devlet idamı getirsin"

Beylikdüzü’nde bir markette alkollü müşteri tarafından arkadaşını korumak isterken bıçaklanan Aydın Karay isimli market çalışanı hayatını kaybetti.

Olay, Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde bir zincir markette meydana geldi. İddiaya göre, alkollü Yusuf C.T., markete girdi. İçeride bilinmeyen sebeple market çalışanlarından biri ile tartışmaya başlayan şüpheli, sinirle marketten ayrıldı. Bir süre sonra elinde bıçakla geri dönen Yusuf C. T., tartıştığı çalışana doğru yürümeye başladı.

Saldırganı gören çalışan ve müşteriler panikle kaçarken şüpheli kasanın yanına kadar gitti. O sırada saldırgana müdahale edip iş arkadaşını korumaya çalışan diğer çalışan Aydın Karay, şahıs tarafından karnından bıçaklandı.

Aldığı darbe sonrası yere düşen Karay, ayağa kalkarak dışarı doğru koşmaya başladı. Bıçaklı saldırgan Yusuf C. T., ise ürünleri dağıtarak marketten çıkıp kayıplara karıştı.

Ağır yaralanan Karay'ın kaldırıldığı hastanede kan kaybından dolayı hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis olayla ilgili başlattığı çalışmalar sonucunda zanlı Yusuf C. T., yakalanarak gözaltına alındı.

Salmayın idam edin!

Ayyaş terörü sonrası vatandaşlar adeta isyan etti. Adalet'in Türkiye'de resmen kış uykusunda olduğunu ifade eden vatandaşlar, "Böyleleri gün yüzü görmesin. Devlet idamı getirsin" çağrısında bulundu.
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