Beylikdüzü’nde ayakkabı hırsızlığı kamerada

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde kimliği belirlenemeyen bir kişi, girdiği apartmandan çok sayıda ayakkabı çalıp kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, iki ay önce Barış Mahallesi’nde bulunan bir apartmandaki dört dairenin kapı önünden ayakkabılar kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Apartman sakinlerinin ayakkabılarının çalındığını ihbar etmesi üzerine, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Apartmandaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ve parmak izi çalışması gerçekleştiren ekipler, 1 kişi olduğu tespit edilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Elde edilen kamera görüntülerinden failin Hakan A. (26) adlı şüpheli olduğu tespit edildi. Zanlı, olaydan 2 ay sonra dün akşam saatlerinde Büyükçekmece ilçesi Atatürk Mahallesi’nde yapılan operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.

Ayakkabı hırsızı Hakan A., polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Öte yandan hırsızlık anı, apartmanın güvenlik kamera kayıtlarına da yansıdı. Kayıtlarda, 26 yaşındaki Hakan A. adlı zanlının, apartmana gelmesi, ‘telefon konuşması’ yapıyor gibi davranarak çevreyi kontrol ettikten sonra içeriden çocukları ile dışarı çıkan kadının açtığı kapıdan içeri giriyor. Girdiği apartmanda katları tek tek dolaşan şüpheli, gözüne kestirdiği dairelerin önünde bir süre bekleyip, elindeki poşete çok sayıda ayakkabı çifti koydu anlar yer alıyor. Zanlı, ‘telefon’ konuşması yaparken katları dolaşıp kapı önlerindeki ayakkabıları poşete koyarak binadan çıkıyor.