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Beylikdüzü AK Parti belediye başkan adayı kim oldu 2019?

AK Parti Beylikdüzü belediye başkan adayı belli oldu mu? AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019 belli oldu mu? AK Parti İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere bir çok ilin belediye başkan adaylarını salı günü açıklanacağını duyurdu. AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019 listesinde AK Parti Beylikdüzü belediye başkan adayı kim? Mevlüt Uysal AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan adayı mı oldu?

26 Kasım 2018 Pazartesi 18:58
Beylikdüzü AK Parti belediye başkan adayı kim oldu 2019?

AK Parti Beylikdüzü belediye başkan adayı belli oldu mu? AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019 belli oldu mu? AK Parti İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere bir çok ilin belediye başkan adaylarını salı günü açıklanacağını duyurdu. AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019 listesinde AK Parti Beylikdüzü belediye başkan adayı kim? Mevlüt Uysal AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan adayı mı oldu?

2019 belediye başkan adayları AK Parti listesi belli oldu. AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019 listesinde kimin yer aldığı merak konusu oluyordu. AK Parti İstanbul belediye başkan adayları belli oldu mu? Beylikdüzü AK Parti belediye başkan adayı İBB başkanı Mevlüt Uysal olacağı söyleniyor. Mevlüt Uysal 2014 yerel seçimlerde Başakşehir Belediye Başkanı olarak seçildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın istifa etmesinden sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından AK Parti İBB Başkanı olarak seçildi.

AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi 2019

2014 Beylikdüzü yerel seçim sonuçları

CHP adayı  Ekrem İmamoğlu  % 50.8      

AK Parti adayı Yusuf  Uzun  39.6              

MHP adayı  Ethem Baykal  % 4.7              

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 18:58
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