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Medya Beyliği Osman mı Savcı mı kazanacak? | Kayı Beyi kim olacak?
Medya

Beyliği Osman mı Savcı mı kazanacak? | Kayı Beyi kim olacak?

Kayı Obası’nın beyi kim olacak? | Kuruluş Osman dizininin 38. bölümü 16 Aralık Çarşamba akşamı ekrana gelecek. Diziyi yakından takip edenler 38. bölümde neler yaşanacağını merak ediyor. Kuruluş Osman dizisinde Ertuğrul Bey'in ölümünden sonra Kayı beyi kim olacağının mücadelesi devam ediyor. Ertuğrul Bey'den sonra Kayı'nın beyliğine Osman ve Savcı talip. Peki, Ertuğrul Bey'den sonra Kayı beyi kim olacak? Kayı Beyi Osman mı, Savcı mı?

Yeniakit Publisher
2020-12-16 13:31:00 -

Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde çekilen Kuruluş Osman ikinci sezonuyla ekrana gelmeye devam ediyor. Kuruluş Osman dizisinin 38. bölümü 16 Aralık Çarşamba günü yayınlanacak. Yeni bölüm yayınlanmadan önce milyonlarca kişi yaşanacak olayları araştırmaya başladı. İzleyiciler özellikle Kayı Osası’nın yeni beyinin kim olacağını merak ediyor. Kayı beyi kim olacak?

Beyliği Osman mı Savcı mı kazanacak? | Kayı Beyi kim olacak?

Kuruluş Osman'ın 38. bölümünde beylik toyu kuruluyor. Osman Bey'in yokluğunda Dündar Bey ile Savcı Bey'in girişimleriyle Kayı Obası'nda beyi toyu kuruluyor. Yeni Kayı Beyi’nin kim olacağı ise bu akşam yayınlanacak bölümde belli olacak.

 

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