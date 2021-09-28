‘Beyler hoop bir saniye’ Meral Akşener adaylığa hazırlanan Kılıçdaroğlu’na rest çekti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Ben Başbakan olacağım" sözleri muhalefet cephesinde farklı yorumlara neden oldu.

Akşener'in bu açıklaması ile 2023 yılında Cumhurbaşkanı adayı olmayacağı netleşirken, CHP'nin adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi her geçen gün daha da öne çıkıyor.

Bu konuda çok tartışılacak değerlendirmelerde bulunan Habertürk yazarı Sevilay Yılman ise CHP kanadının Meral Akşener'in vermek istediği mesajı anlamadığı görüşünde.

"CHP doğru okuyamıyor"

Bugün "Akşener’in açıklamalarını CHP neden doğru okuyamıyor?" başlığını taşıyan bir köşe yazısı kaleme alan Yılman, "Bana göre Akşener büyük ortak CHP’ye aleni bir biçimde rest çekti. Son günlerde CHP kanadından yükselen Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda; “Beyler bir saniye!” deyip tamponu koydu." dedi.

Buna karşın CHP'lilerin bu mesajı okuyamadığını dile getiren Sevilay Yılman şöyle devam etti;

"Sorun şu ki; Muhataplarının bazılarının bunu hala anlayamamış olması.

Dün haberim oldu benim de…

Akşener’in açıklamalarının hemen akabinde CHP Lideri’nin Twitter hesabındaki arka fon; “Geliyor gelmekte olan” sloganının yer aldığı bir kapakla değiştirilmiş.

O kapakta açık açık denilmiyor belki; “Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu’dur!” ama kuvvetli bir biçimde iması yapılıyor.

Kaldı ki zaten Akşener’in açıklamalarının hemen ardından paylaşılması da işin manidarlığını gözler önüne seriyor.

Özetle değerli okurlarım…

Akşener’in açıklamaları maalesef CHP kanadından doğru okunamamış. Oysa ki çok net anlaşılıyor ne demek istediği."

"Ben aday değilim ama...."

Habertürk yazarı, Meral Akşener'in “Evet ben aday değilim” dediğini ama şu ifadelerin de özellikle altını çizdiğini dile getirdi;

“Önümüzdeki seçim çok riskli bir seçim. Kritik bir seçim. Dolayısıyla asla risk alamayız. Ben Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım bu net ama kimin aday olacağının da karar anında masada oturacağım. Kiminle kazanacaksak onunla seçime gitme konusunda kararlılıkla hareket edeceğiz ve bir otorite olarak da o an geldiğinde gereğini neyse yerine getireceğim!”

Sevilay Yılman yazısının devamında şunları kaydetti;

"Bu cümlelerden eğer adayın Kemal Kılıçdaroğlu olabileceği iması filan çıkarıldıysa çok yazık.

Çıkarılmayıp da işe öyle gelindiği için bir algı oluşturulmaya çalışılıyorsa daha da yazık.

Bunu başaracak adayın Kemal Kılıçdaroğlu olabileceğine inanmış olsaydı zaten ortağından habersiz, mutabakatsız bu tip bir çıkışı yapmaya da gerek duymazdı değil mi?

O anı bekler ve o an geldiğinde de büyük ortağının yumruğunu havaya kaldırıp; “Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu’dur!” der bitirirdi olayı…

Haksız mıyım efendim?"