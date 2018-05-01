Beyler dağılın! Sahne Cüneyt Çakır'ın

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Real Madrid evinde Bayern Münih'i ağırlayacak. Almanya'daki ilk maçı 2-1 kazanan Real Madrid, final yolunda önemli bir avantaja sahip durumda.

TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT1 ekranlarından yayınlanacak dev mücadeleyi FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır yönetecek. Dünya Kupası öncesi en büyük sınavını verecek Çakır'a yardımcıları Tarık Ongun ve Bahattin Duran eşlik edecek.

Kaynak: Skorer