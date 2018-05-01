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Beyler dağılın! Sahne Cüneyt Çakır'ın

Dünya futbolunun en önemi futbol organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde yarı final rövanş maçında Real Madrid evinde Bayern Münih’i konuk edecek.

01 Mayıs 2018 Salı 08:01
Beyler dağılın! Sahne Cüneyt Çakır'ın

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Real Madrid evinde Bayern Münih'i ağırlayacak. Almanya'daki ilk maçı 2-1 kazanan Real Madrid, final yolunda önemli bir avantaja sahip durumda.

TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT1 ekranlarından yayınlanacak dev mücadeleyi FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır yönetecek. Dünya Kupası öncesi en büyük sınavını verecek  Çakır'a yardımcıları Tarık Ongun ve Bahattin Duran eşlik edecek.

 

Kaynak: Skorer

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 08:01
  1. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği
  2. Bayern Munich
  3. Cüneyt Çakır
  4. Bayern Münih
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  6. Tarık Ongun
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