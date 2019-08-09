Beykozlular, Karpuz Festivali ile karpuza doydu

Beykoz Belediyesi, düzenlediği Karpuz Festivali ile Beykoz karpuzunu görücüye çıkardı. Festivalde yapılan yarışmada, Kılıçlı ve çevre bölgelerde yetiştirilen karpuzlardan en iyisi seçildi. Ziyaretçilere 2 ton karpuz ikram edilen festival yarışmalar, gösteriler ve konsere de sahne oldu.Başkan Murat Aydın, “Festivalin buraya katacağı değer ayrı. Birkaç yıl içerisinde Allah nasip ederse buranın potansiyeli harekete geçirilmiş olacak. Bu sadece 3,5 aylık çalışmanın eseridir” dedi.

En güzel karpuz seçildi

Beykoz Belediyesi, ilçenin doğal güzellikleri ve organik tarım potansiyeline dikkat çekmek ve turizmi canlandırmak için, Kılıçlı Mahallesi Meydanında düzenlediği Karpuz Festivali ile Beykoz karpuzunu görücüye çıkardı. Vatandaşlara dilimlenmiş karpuz, karpuz suyu ve etli pilav ikram edilen festivalde Beykozlular, Beykoz karpuzuna doydu. Festivale Belediye Başkanı Murat Aydın da katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Festivalde, 20’den fazla karpuz üreticisinin katılımıyla ‘en güzel karpuz’yarışması düzenlendi. Yarışmada Kılıçlı ve çevre bölgelerde yetiştirilen karpuzlardan en iyisi seçildi. Festivalde ‘iki koltukta iki karpuz taşıma’ yarışmasında vatandaşların koşarak karpuz taşıması renkli anlara sahne oldu. Yarışmaların kazananları altın ile ödüllendirildi. Yarışmaların yanı sıra çocuklar için çeşitli oyunlar, illüzyon şovları ve mehteran takımı gösterisi de düzenlendi. Festivalde ayrıca Üç Tel Bir Avaz isimli müzik grubu da vatandaşlara türkü ziyafeti yaşattı.

Festival ile ilgili basına konuşan Belediye Başkanı Murat Aydın, “Kılıçlı Köyü, şimdi yeni ifademizle Kılıçlı Mahallesindeyiz. Burası Osmanlı döneminde Riva havzası İstanbul’u besleyen yerlerden bir tanesiymiş. Çok güzel karpuz oluyor. Kılıçlı’yı zenginleştirmek ve farkındalık oluşturmak, buradaki yaşamı daha kaliteli ve daha huzurlu kılmak adına 31 Mart seçimlerinden önce buradaki hemşehrilerimizle tanıştığımızda buranın karpuzla ilgili bir geçmişi olduğunu öğrendik. O zaman hemşehrilerimize söz vermiştik karpuz festivali yapacağız diye. İlkini gerçekleştiriyoruz. Önce Beykozumuz Kılıçlı’yı tanımaya başladı. Sonra İstanbul, sonra Türkiye olacak. Buranın da nüfusunun birazcık olsun artmasını istiyoruz. Çünkü buradaki çocuklarımız gençlerimiz okullara taşıma unsuruyla gidiyor. Mahallenin merkezinde okul yok. Hareket olursa, ekonomi canlanırsa, potansiyel burada değerlendirilirse gençler de buradan taşınmaz. Göçü engellemiş oluruz. Ama festivalin buraya katacağı değer ayrı. Birkaç yıl içerisinde Allah nasip ederse buranın potansiyeli harekete geçirilmiş olacak. Bu sadece 3, 5 aylık çalışmanın eseridir. 20’den fazla üretici bu yarışmaya katıldı. Bütün hemşehrilerimize ikram ettiğimiz karpuzların tamamı Kılıçlı ve Riva vadisindeki köylerde yetiştiriliyor” dedi.