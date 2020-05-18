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Beykoz'daki cinayet

Komşusunun eşini öldüren şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-05-18 16:27:42 -
Beykoz'daki cinayet

İSTANBUL (AA) - Beykoz'da komşusunun eşini öldüren zanlı şüpheli yakalandı.

Beykoz Çamlıbahçe Mahallesi'nde G.K. ile eşi Y.K, aralarında husumet olduğu öne sürülen komşuları Ş.U. ile görüşmek için evine gitti.

Burada çıkan tartışmada Ş.U. av tüfeği ile çiftin üzerine yürüdü. Arbedede kocasını korumak isteyen Y.K., Ş.U. tarafından av tüfeği ile vurularak öldürüldü.

Sorgusu tamamlanan Ş.U sorgusu tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.



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