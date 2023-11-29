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Yaşam Beykoz'da toprak kayması: 2 bina boşaltıldı
Yaşam

Beykoz'da toprak kayması: 2 bina boşaltıldı

Yeniakit Publisher
2023-11-29 22:49:00 -
Beykoz'da toprak kayması: 2 bina boşaltıldı

Beykoz'da gün boyu devam eden sağanak yağmurun da etkisiyle toprak kayması meydana geldi. Toprak kaymasının yaşandığı sokaktaki 2 bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Beykoz Ortaçeşme Mahallesi Kosova Sokak'ta iddiaya göre, gün boyu devam eden sağanak yağmur sebebiyle toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çevrede önlem alırken toprak kaymasının yaşandığı sokaktaki bir gecekondu ile 3 daireli bir bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

"Altyapımız sıfır"

Bayram Bozkurt, "İşten gelmiştim bir gürültü duydum. Baktığımda toprağın aşağıya geldiğini gördüm. Amcamın kızı içeride oturuyordu. Onu camdan çıkarttık. Canımıza bir şey olmadı ama şu an komşularımızda kalıyoruz" dedi.

Ortaçeşme Mahalle Muhtarı Nuri dik ise, "Beykoz terkedilmiş bir bölge, altyapımız sıfır. Yağmur suyu kanallarımız yok. Dün geceden beri yağan yağmur heyelana sebep oldu. Vatandaşlarımızı başka evlere tahliye ettik. Can kaybımız yok" diye konuştu.

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