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Beykoz’da sanatçıdan Murat Aydın’a kemençe ile resital

Ortaçeşme semtine bağlı Çayır mevki’inde esnafı tek tek ziyaret eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın’a kemençe sanatçısı sokak üstünde sözlü müzikli gösteri yaptı.

18 Mart 2019 Pazartesi 12:40
Beykoz’da sanatçıdan Murat Aydın’a kemençe ile resital

Ortaçeşme semtine bağlı Çayır mevki’inde esnafı tek tek ziyaret eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın’a kemençe sanatçısı sokak üstünde sözlü müzikli gösteri yaptı. Başkan adayı Aydın’a mani uyduran sanatçı gönüllülere dokundu.


31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretlerine daha da ağırlık veren AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Ortaçeşme semtine bağlı Çayır mevki’i üzerinde esnafları tek tek ziyaret etti. Vatandaşlarla bol bol sohbet eden Başkan adayı Aydın, seçimlerde oy sözü istedi. Sıcak bir şekilde karşılanan Aydın, samimi tavırlarıyla ve yaptığı esprilerle vatandaşların gönlünü de kazandı.



Kemençe sanatçısından Aydın’a resital


Ziyaretler kapsamında sokak üzerinde yürüyen Başkan adayı Aydın, kemençe sanatçısı Şefik Kahveci ile karşılaştı. Kendisiyle tokalaşarak sohbet eden Aydın’a kemençe ile resital sunan Kahveci, gönüllere dokundu. Sanatçının Aydın’a uydurduğu maniyi dinleyenler ise kahkahalara boğuldu. Ardından Kahveci’nin yanından ayrılan Başkan adayı Aydın buradan bir kıraathaneye girerek içerideki vatandaşlarla da sohbet etti. Sorunları da dinleyen Aydın, seçimlerde destek sözü istedi. Kuyumcusundan tuhafiyecisine, dönercisinden yorgancısına, gezmedik yer bırakmayan Başkan adayı Aydın, vatandaşların gönüllerini kazanmaya devam ediyor.



Esnaftan “tamirhane” isteği


Ziyaretler esnasında bir lastikçiye giren Başkan adayı Aydın, onlarla bol bol sohbet etti. Sorunlarını anlatan esnaf, Aydın’dan ilçeye tamirhane yapılmasını istedi. Esnafın bu isteği üzerine Aydın ise, ilçeye tamirhane yapılabileceğini belirtti. Tamirhaneden bir fırına giren Aydın, burada yeni çıkan bir ekmeği koparıp yemeyi de ihmal etmedi. Bir fotoğraf stüdyosuna da giren Başkan adayı Aydın, fotoğrafa olan ilgisini, fotoğrafçının çektiği fotoğrafları detaylı inceleyerek bir kez daha gösterdi. Burada kısa bir sohbet eden Aydın, ardından yağmur altında ziyaretlerini bitirdi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 12:40
  1. sanat
  2. fotoğraf

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