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Gündem Beykoz'da fren yerine gaza bastı pazara daldı!
Gündem

Beykoz'da fren yerine gaza bastı pazara daldı!

Yeniakit Publisher
2024-09-15 09:43:22 - 2024-09-15 09:43:21

Beykoz’da semt pazarında bir otomobil sürücüsü fren yerine gaza basınca, aracıyla pazar alanına daldı. Yaşanılan olayda ölen olmazken, iki kişi ağır yaralandı.

Olay, İstanbul Beykoz ilçesi, Yalıköy Semt pazarında saat 14.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, seyir halindeki bir otomobil sürücüsü fren yerine gaza basınca Cumartesi günleri genellikle kurulan Yalıköy Semt pazarına daldı. Sürücüsünün tamamiyle hakimiyetinden çıkan otomobil karpuz ve kıyafet satan tezgahları yıkarak yaşlı bir kadına çarptı. Kazada ölen olmazken ayağı kırılan yaşlı kadın ve sürücü ağır yaralandı.

Durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşları hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Pazar alanında satıcı Nuran Durmuş, "fren yerine gaza bastı. Araç havalandı. Normalde öyle olmaz. Kavun karpuzları arkadaşın çöpe gitti. Yandaki kıyafetler zarar gördü. Ben müşteri ile uğraşıyordum. Bir anda çığlık ve bağırış. Baktım araç havada uçuyor. Tezgahtar bir tarafta, yazık bir baktım bir teyze yerde ayağı kopmak üzere Allah kimseye yaşatmasın" dedi.

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