Beykoz'da facia! Riva'da denize giren iki kişi boğuldu
İstanbul Beykoz’un sahil Riva Mahallesi'nde denize girdikten sonra kaybolan 3 kişiden 2'sinin cesedi bulundu. Bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:47
İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Riva'nın Gelera Bölgesi’nde önceki gün serinlemek için denize giren 3 kişi, bir süre sonra gözden kayboldu. Bölgede yapılan arama çalışmalarında 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Ekiplerin, üçüncü kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.
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