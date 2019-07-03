Beykoz'da facia! Riva'da denize giren iki kişi boğuldu İstanbul Beykoz’un sahil Riva Mahallesi'nde denize girdikten sonra kaybolan 3 kişiden 2'sinin cesedi bulundu. Bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Riva'nın Gelera Bölgesi’nde önceki gün serinlemek için denize giren 3 kişi, bir süre sonra gözden kayboldu. Bölgede yapılan arama çalışmalarında 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin, üçüncü kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

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