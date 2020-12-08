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Aktüel Beykoz'da ATM'lere zarar veren şüpheli yakalandı
Aktüel

Beykoz'da ATM'lere zarar veren şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-08 19:13:33 -
Beykoz'da ATM'lere zarar veren şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - Beykoz'da, bankaların ATM cihazlarına zarar veren kişinin akli dengesinin yerinde olmadığı belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Kavacık Mahallesi Orhan Veli Kanık Caddesi’ndeki ATM cihazlarına zarar verildiği ihbarını alan polis konuyla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan araştırma sonucunda şüphelinin O.K. olduğu tespit edildi.

Akli dengesinin yerinde olmadığı, geçen yıl aralık ayında savcılık talimatıyla polis tarafından Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesine götürüldüğü ve burada tedavi edildiği belirlenen O.K, polis tarafından yakalandı.

İki özel bankanın güvenlik yetkililerinin maddi zarara uğradıklarını belirterek şikayetçi olduğu O.K, ekim ayında Beykoz Sulh Hukuk Mahkemesi'nden gönderilen talimat yazısına binaen tedavisi için yeniden Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.

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