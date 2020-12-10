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Aktüel Beykoz ve Maltepe'deki gıda zehirlenmesine ilişkin 2 kişi gözaltına alındı
Aktüel

Beykoz ve Maltepe'deki gıda zehirlenmesine ilişkin 2 kişi gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 kişi, adliyeye sevk edildi

Yeniakit Publisher
2020-12-10 11:34:39 -
Beykoz ve Maltepe'deki gıda zehirlenmesine ilişkin 2 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Beykoz ve Maltepe'de birden fazla inşaat şantiyesinde çalışan işçilerin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, şantiyelere yemek tedarik eden şirketin yetkilisi ile gıda mühendisi gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Maltepe ve Beykoz ilçelerinde birden fazla inşaat şantiyesinde 190 işçinin gıda zehirlenmesi şikayeti ile hastaneye başvurması üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, yemek şirketinin yetkilisi E.A. ile gıda gıda mühendisi S.P. gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

- İstanbul Valiliği açıklama yapmıştı

İstanbul Valiliğinden dün yapılan açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezinden alınan bilgiye göre, Maltepe ve Beykoz ilçelerinde birden fazla inşaat şantiyesinde çalışan işçilerin, gıda zehirlenmesi şikayeti ile ihbarda bulunduğu belirtilmişti

Şu ana kadar toplam 135 kişinin gıda zehirlenmesi şüphesi ile çeşitli hastanelere sevk edildiği aktarılan açıklamada, hastanede tedavileri gerçekleştirilenlerin hayati tehlikesinin olmadığı aktarılmıştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"Alınan ilk bilgiye göre farklı şantiyelerdeki gıda zehirlenmelerinin aynı yemek firmasından alınan yemekten kaynaklandığı tespit edilmiştir. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından ilgili firmanın tüm üretim tesislerinde faaliyetleri durdurulmuştur. Maltepe ve Beykoz İlçe Müdürlüklerimizce söz konusu yemek numuneleri alınarak İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne intikal ettirilmiştir. İnceleme devam etmektedir. Olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, söz konusu inşaat şantiyelerine yemek tedarik eden firma yetkilileri hakkında adli işlem başlatılmıştır."




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